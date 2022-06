Rovanpera assume liderança do Rali Safari

Kalle Rovanpera está na frente do Rali Safari, no Quénia. O piloto da Toyota, líder do Mundial de Ralis, beneficiou do azar de Sébastien Ogier para assumir o primeiro lugar na prova.

O Yaris do piloto francês teve um furo na sétima especial, a última de sexta-feira, e perdeu dois minutos. Ogier caiu para o 6.º lugar.

A Toyota continua, ainda assim, a controlar o rali, com dois pilotos nas duas primeiras posições. Rovanpera tem Elfyn Evans a 22.4 segundos.

No entanto, o galês não tem grande margem de gestão, uma vez que Ott Tanak está a 2.9s, no 3.º lugar. O estónio da Hyundai, vencedor do Rali da Sardenha, está a fazer uma prova de trás para a frente e já conseguiu quebrar a hegemonia da Toyota.

Aproveitou os problemas de Ogier e ultrapassou Takmoto Katsuta. O japonês está no 4.º posto. Neuville superou os problemas sentidos durante a manhã e termina o dia no 5.º lugar, a 57.5 segundos de Rovanpera. O melhor Ford, depois das desistências de Loeb e Formaux, é o de Craig Breen.

Mas o irlandês também sentiu problemas durante a última especial do dia e caiu para o 9.º lugar, já a mais de 10 minutos do líder.

O Rali Safari prossegue no sábado, com mais seis especiais cronometradas.