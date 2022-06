Com piso seco, Miguel Oliveira fica para trás em Assen

Miguel Oliveira foi 16.º no conjunto das duas sessões de treinos livres em Assen, nos Países Baixos, esta sexta-feira. Depois de uma manhã promissora, em que o piloto português, com piso molhado, fez o 6.º melhor tempo, à tarde, com a pista seca, Miguel caiu na tabela e ficou a 1.402s do mais rápido, o italiano Francesco Bagnaia, em Ducati.

O melhor das KTM foi Brad Binder, no 8.º lugar, a cerca de meio segundo do piloto português.

Bagnaia registou a volta mais rápida em 1:33:274. Aleix Espargaró (Aprilia) foi segundo, a 0.178s. O campeão do mundo e líder do Mundial de MotoGP, Fabio Quartararo (Yamaha), fez o terceiro melhor tempo, a 0.305s de Bagnaia.

A qualificação para o TT de Assen é este sábado. A corrida está marcada para domingo, às 13h00.