Sébastien Ogier é o primeiro líder do Rali Safari, no Quénia, a sexta prova do Mundial de Ralis. O piloto francês da Toyota foi o mais rápido na super especial de Kasarani, que marca o arranque daquela que é considerada a etapa mais exigente do WRC.

Ogier completou os cerca de 5 km do dia em 3:18.8. Gastou menos 0.6 segundos do que Thierry Neuville, em Hyundai, e menos 1.1 segundos do que Ott Tanak, também num carro da marca sul-coreana.

O líder do Mundial, Kalle Rovanpera, teve estreia azarada e não foi além do 11.º lugar. O finlandês exagerou na abordagem a uma curva, evitou despiste, mas não evitou a perda de tempo para a concorrência. Rovanpera foi o pior dos WRC e está a 11.6 segundos de Ogier.

O campeão do mundo participa no terceiro rali do ano, depois das presenças em Monte Carlo e em Portugal. Tal como o seu compatriota, Seb Loeb, Ogier está a realizar o campeonato em "part time".

O Rali Safari prossegue na sexta-feira, com seis especiais cronometradas.