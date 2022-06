Miguel Oliveira ainda sem contrato, mas com a certeza de que vai ficar no MotoGP

Miguel Oliveira esclarece que ainda não tem contrato assinado com qualquer equipa, mas garante que vai continuar no MotoGP no próximo anos.

Em entrevista SportTV, o piloto português explica que está a avaliar as várias possibilidades que tem em cima da mesa e irá optar por aquela que lhe oferecer mais "estabilidade".

"Não tenho nada assinado. As contratações são feitas em certo 'timings'. Para já não vou dizer qual é opção que está mais próxima da realidade. Estamos a tentar abrir caminho e chegar a vias de facto. Só com vias de facto é que podemos anunciar alguma coisa. Não estou à procura de uma solução a curto prazo, estou à procura de estabilidade. Mas asseguro que o meu futuro passa pelo MotoGP", garante.

A Gresini, equipa satélite da Ducati, já chegou a ser anunciada como a nova equipa de Miguel Oliveira, mas o processo sofreu um retrocesso, uma vez que os italianos só podem oferecer um contrato de um ano, uma vez que o acordo com a Ducati expira no final da próxima época. Entretanto, a "Sky Italia", noticiou que Miguel Oliveira assinou pela RNF, satélite da Aprilia.