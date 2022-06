Rovanpera mais rápido no "shakedown" do Rali Safari

Kalle Ronvapera fez o tempo mais rápido no "shakedown" do Rali Safari, no Quénia, sexta prova do Mundial de Ralis.

O piloto finlandês da Toyota, líder do WRC, cumpriu os 5,4 km do aquecimento para a competição a sério em 3:42.1. Thierry Neuville, em Hyundai, ficou a 0.5 segundos de Rovanpera, na segunda posição.

Sébastien Loeb, em Ford, foi terceiro, a 0.8 segundos do mais rápido, fazendo um tempo igual ao de Ott Tanak (Hyundai), na quarta posição. O campeão do mundo Sébastien Ogietr (Toyota), que, tal como Loeb, faz o WRC em "part time", foi o quinto mais r´paido, a 1.2 segundos de Rovanpera.

O Rali Safari começa esta quinta-feira, com uma super especial de 4,84 km. Prossegue na sexta-feira, com seis especiais, e continua no sábado, com outras seis. A prova termina no domingo, ao início da tarde, com a relização dos últimos seis troços.

Kalle Rovanpera está na frente do WRC, com 120 pontos. Thierry Neuville é segundo, a 55 pontos, e Ott Tanak está na terceira posição, a 58.