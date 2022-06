Miguel Oliveira arranca GP da Alemanha do 14.º lugar

Miguel Oliveira vai começar a corrida do Grande Prémio da Alemanha, décima jornada do Mundial de MotoGP, no 14.º lugar.

O piloto português, da KTM, fez uma qualificação discreta, este sábado, e partirá da quinta fila da grelha de partida em Sachsenring. A "pole position" foi conquistada pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

O vigente campeão do mundo, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), partirá em segundo. A primeira fila de arranque fica completa com o francês Johann Zarco (Pramac, equipa filial da Ducati).

Apesar de tudo, Miguel Oliveira é aquele que parte mais à frente entre os pilotos da KTM. O colega de equipa, o sul-africano Brad Binder, arrancará a seu lado, da 15.ª posição. O australiano Remy Gardner e o espanhol Raúl Fernández, da Tech3 (filial), começam em 21.º e 22.º, respetivamente.

A corrida do GP da Alemanha está marcada para as 13h00.