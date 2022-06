Tiago Monteiro soma um ponto na prova húngara do WTCR

O português Tiago Monteiro (Honda) somou um ponto na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), depois de ter sido 16.º e 15.º classificado nas duas corridas disputadas este domingo em Hungaroring, na Hungria.

O portuense, que se qualificou na 17.ª posição para as provas deste domingo, terminou a primeira das duas provas de hoje na 16.ª posição, a 37,118 segundos do vencedor, o espanhol Mikel Azcona (Hyundai).

Na segunda corrida do dia, Monteiro terminou no 15.º e último lugar pontuável, a 20,555 segundos do v ncedor, o uruguaio Santiago Urrutia (Link & Co).

"Foi um fim de semana difícil. Viemos aqui para a primeira pista de corridas, sem muito conhecimento do carro e sentimos a falta de testes deste inverno. Não esperava diferenças tão grandes. Sei que os promotores não gostam que se fale do BOP [Balance of Performance, um peso extra para equilibrar a prestação dos carros], mas havia alguns pilotos a voar, isso é visível na televisão", lamentou o piloto natural do Porto.

Tiago Monteiro considera que, assim, não pode "lutar por vitórias". "Vamos continuar a trabalhar, mas sabemos que não somos apenas nós a necessitar de trabalho", concluiu.

Com estes resultados, Mikel Azcona assumiu a liderança do campeonato, com 85 pontos, enquanto que o piloto português é 15.º, com nove.

A próxima ronda disputa-se em Aragão, Espanha, em 25 e 26 de junho, uma semana antes da prova lusa, em Vila Real.