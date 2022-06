Max Verstappen vence no Azerbaijão e cimenta liderança do campeonato

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu este domingo o Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1, oitava prova do campeonato, e cimentou a liderança do Mundial de pilotos.

Verstappen concluiu as 51 voltas com 20,823 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa, o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que foi segundo, e 45,995 segundos sobre o britânico George Russell (Mercedes).

O dia foi péssimo para a Ferrari, com ambos os pilotos - Sainz e Leclerc - a não terminarem a corrida.

Com estes resultados, o atual campeão mundial soma, agora, 150 pontos, contra os 129 de Pérez, que é segundo, ultrapassando o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que hoje desistiu com problemas de motor, e tem 116.