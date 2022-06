KTM diz que Miguel Oliveira se "isolou e mandou o pai negociar com outras equipas"

Miguel Oliveira já sabe que não vai continuar na KTM, mas a forma como o piloto português encarou a saída não foi bem recebida pela antiga equipa.

O diretor da equipa, Pit Beirer, assume que não considerava a proposta da Tech 3, segunda equipa da KTM, como negativa para o português.

"Não era colocá-lo de lado, mas sim fortalecer esse lado. Queremos ter quatro posições de fábrica equivalentes. Ele não entendeu isso como algo positivo, ficou desiludido por querermos discutir com ele sobre se iria para outra equipa. Foi ele que se isolou e mandou o pai negociar com outras equipas", disse, ao Motorsport.

Beirer garante que informou Miguel Oliveira das negociações com Jack Miller, o substituto do português na KTM, e que a proposta para a Tech3 era com um salário superior ao atual.

"Tentei falar com o Miguel, para lhe dizer que as negociações estavam a acontecer. O Miguel é meu amigo e da equipa. Deve continuar a sê-lo, independentemente do que acontecer. Fiz uma oferta para ele ir para a Tech 3, com um salário superior", atira.

Miguel Oliveira está em negociações com a Gresini para a próxima temporada, pelo que parece ser o destino provável do português.

"O meu objetivo é pilotar uma mota competitiva. E esse é o caso da Ducati neste momento. Parece que há um lugar disponível no Team Gresini", disse Miguel Oliveira em declarações ao sítio oficial do MotoGP, confirmando ter tido "um pequeno encontro" com os responsáveis da equipa, para se "conhecerem mutuamente".