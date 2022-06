Tanak: "Temos de ter carro para lutar pelo campeonato"

O brilho da vitória na Sardenha não retira lucidez a Ott Tanak no momento de fazer uma avaliação ao ponto em que está a evolução do Hyundai i20 híbrido.

"Temos de ter carro para lutar pelo campeonato. Ainda há muito a fazer. Nós não estamos sequer perto do ponto em que queremos estar", salienta Tanak, explicando que, apesar da vitória no Rali de Itália/Sardenha, a Hyundai ainda tem de dar um passo em frente para competir pelo título no Mundial de Ralis.

O estónio diz, no entanto, que o seu triunfo, o primeiro da marca na nova era híbrida dos ralis, vai motivar toda a gente na equipa. "A prestação em Portugal foi um pouco frustrante, mas demos um grande empurrão na Sardenha. Felizmente, tivemos um dia de teste entre Portugal e a Sardenh e conseguimos fazer algumas melhorias", anota.

Tanak, campeão do mundo de ralis em 2019, voltou às vitória no domingo no Rali de Itália/Sardenha. Foi o seu primeiro triunfo em 2022 e o terceiro desde 2020. O piloto da Hyundai subiu ao terceiro lugar do Mundial de Pilotos. Está a dois pontos do seu companheiro de equipa, Thierry Neuville, no segundo, posto, e com 58 de atraso para o líder, o finlandês da Toyota Kalle Rovanpera.