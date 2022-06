Ott Tanak vence Rali de Itália/Sardenha

Craig Breen, em Ford Puma, foi o segundo classificado na Sardenha. O irlandês ficou a mais de um minuto (1'03.2) de Tanak. Na terceira posição, e a somar pontos importantes para a Hyundai no Mundial de Construtores, ficou Dani Sordo. O espanhol repete o pódio do Rali de Portugal.

Ott Tanak venceu o Rali de Itália/Sardenha, quinta prova do WRC, que terminou este domingo. É o regresso aos triunfos do piloto da Hyundai, campeão do mundo em 2019. Tanak ainda não tinha vencido este ano e esta é a sua terceira vitória desde 2020.

Pela primeira vez, desde o Rali da Turquia em 2019, a Toyota não colocou nenhum Yaris no pódio de uma prova do WRC. A equipa japonesa sofreu as baixas de Elfyn Evans e Esapekka Lappi, Katsuta sentiu alguns problemas no sábado e o líder do Mundial de Pilotos, Kalle Rovanpera, sofreu com o facto de ter de abrir os troços.

Rovanpera foi o melhor da Toyota, na 5.ª posição, atrás de Loubet (Ford), mas, ainda assim, reforçou a liderança na luta pelo título. O finlandês beneficiou do abandono de Neuville, no sábado.

O belga regressou ao rali no domingo e ainda reduziu os danos, com a vitória na Power Stage. Após o Rali de Itália/Sardenha, Rovanpera lidera, com 55 pontos de vantagem sobre Neuville. Tanak subiu ao terceiro posto. Está a 58 pontos de Rovanpera.

A Toyota mantém-se na frente do Mundial de Construtores, mas agora com a Hyundai mais próxima, a 39 pontos. A Ford segue na terceira posição, 80 pontos atrás da marca japonesa.