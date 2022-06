Tanak na frente do Rali de Itália/Sardenha

Ott Tanak terminou a manhã de sábado na frente do Rali de Itália/Sardenha. O piloto da Hyundai venceu três das quatro especiais e segue com uma vantagem de 30.9 segundos sobre Craig Breen (Ford).

Esapekka Lappi iniciou o dia na frente do rali, mas desistiu logo no primeiro troço, devido a um acidente.

Tanak, que estava a 0.7s de Lappi, passou para a frente e está a segurar a liderança. Depois do terceiro lugar em Portugal, Dani Sordo continua em destaque. O espanhol da Hyundai está na terceira posição, a 10.3s de Breen e com 40 segundos de atraso para o seu companheiro de equipa.

O líder do Mundial de Ralis, Kalle Rovanpera, vencedor do Rali de Portugal, está no sexto lugar, já a mais de dois minutos de Tanak. O finlandês, no entanto, mantém-se em prova e com a perspetiva de aumentar a vantagem sobre o segundo classificado do Campeonato do Mundo.

Thierry Neuville teve um acidente e foi obrigado a desistir.