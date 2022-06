Ott Tanak lidera e controla Rali de Itália/Sardenha

Ott Tanak inicia o último dia do Rali de Itália/Sardenha na liderança da prova, com uma vantagem de 46 segundos sobre o segundo classificado, o irlandês da Ford Craig Breen.

Tanak está na frente do rali desde a primeira classificativa de sábado e entra para as últimas quatro de domingo com uma almofada que lhe poderá permitir gerir o andamento dos concorrentes.

O piloto estónio da Hyundai, campeão do mundo em 2019, ainda não venceu qualquer prova este ano, e venceu apenas duas entre 2020 e 2022. A Sardenha, onde venceu o seu primeiro rali no WRC, em 2017, poderá voltar a ser palco de festejos para Tanak.

A Hyundai conta ainda com outro piloto no pódio. Dani Sordo, que em Portugal terminou na terceira posição, está no terceiro posto, a 20.8 segundos de Breen.

Este sábado ficou marcado pelas desistências de Esapekk Lappi, logo na primeira classificativa, quando o finlandês liderava a prova, de Thierry Neuville, que procurava recuperar tempo perdido, depois dos problemas sentidos na sexta-feira, e de Adrian Formaux. O francês da Ford estava no quinto posto, posição agora ocupada por Kalle Rovanpera.

O finlandês da Toyota, líder do Mundial e vencedor dos últimos três ralis, incluindo o de Portugal, está longe do andamento que apresentou nas provas anteriores, mas segura pontos que podem ser determinantes nas contas do título.

O Rali de Itália/Sardenha termina este domingo, dia em que se realizam as últimas quatro especiais.