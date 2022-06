Miguel Oliveira dá um "trambolhão" na tabela de tempos

Miguel Oliveira ficou com o 19.º tempo na segunda sessão de treinos livres do GP da Catalunha, em MotoGP. O piloto português melhorou ligeiramente o seu tempo da manhã, mas foi ultrapassado por muitos pilotos, que registaram uma melhoria bem mais significativa, nomeadamente, os pilotos da Ducati, que estiveram discretos durante a manhã, mas deram nas vistas na sessão da tarde.

Miguel Oliveira era o melhor das KTM, mas Brad Binder ficou com esse estatuto, ao fixar-se no 7.º posto.

As Aprilia estiveram em destaque, com Aleix Espargaró a estabelecer a volta mais rápida, em 1'39.402, com o seu companheiro de equipa, Maverick Viñales, logo atrás, a 0.303s. O terceiro mais rápido foi enea Bastianini, em Ducati, a 0.488s do Esparagaró.

Os pilotos regressam ao circuito para mais duas sessões de treinos livres e para a qualificação. A corrida é no domingo, às 13h00.