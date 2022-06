Elfyn Evans desiste do Rali de Itália com problemas mecânicos

Elfyn Evans foi obrigado a desistir do Rali de Itália, esta sexta-feira, devido a problemas mecânicos no Toyota Yaris. O britânico chegou a liderar a prova, mas já não completou a segunda passaem pela especial de Terranova.

Evans, que discutiu o título com Ogier em 2021, ainda poderá regressar ao rali no sábado, mas já sem aspirações de lutar pela vitória. O piloto galês vai deixar a Sardenha já com esperanças muito reduzidas de poder voltar a debater-se pelo título de campeão do mundo.

Ott Tanak, em Hyundai, é o líder do Rali de Itália, após as especiais da manhã desta sexta-feira. O estónio ascendeu ao primeiro posto, após a desistência de Evans e depois de ultrapassar Esapekka Lappi, que chegou a estar na frente do rali.

Cumpridas as cinco primeiras especiais, Tanak lidera, com 3.7 segundos de vantagem sobre Lappi, em Toyota. O terceiro classificado é o francês Pierre-Louis Loubet, em Ford Puma. O líder do Mundial de Ralis, Kalle Rovanpera, vencedor do Rali de Portugal, está no 8.º lugar, a 42.5s de Tanak.

O finlandês está muito próximo do sétimo classificado, o seu companheiro de equipa na Tioyota, Takamoto Katsuta. Depois de ter iniciado o dia como líder do Rali de Itália, Thierry Neuville tem tido um dia para esquecer. O belga já está a dois minutos de Tanak. O atraso deve-se a problemas na transmissão do Hyundai.