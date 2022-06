Neuville é o mais rápido no "shakedown" da Sardenha

Thierry Neuville estabeleceu o tempo mais rápido do "shakedown" do Rali de Itália/Sardenha, que arranca esta quinta-feira na terra daquela ilha mediterrânica. O piloto belga da Hyundai completou os 3,53 km do teste matinal em Olmedo, em 2'15.4.

Esapekka Lappi, no Toyota Yaris, foi segundo, a 0.3s, e Elfyn Evans, também aos comandos de um carro da marca japonesa, foi terceiro, a 0.5s. O melhor piloto da Ford foi o francês Pierre-Louis Loubet, no quarto lugar, a 1.6s de Neuville.

O líder do Mundial de Ralis, vencedor do Rali de Portugal, Kalle Rovanpera fez o quinto melhor tempo, a 1.8s do mais rápido.

Ao contrário do que aconteceu na prova portuguesa, o campeão do mundo, Sébastien Ogier, e Sébastien Loeb não vão participar no Rali da Sardenha. Os dois pilotos franceses estão a fazer um calendário reduzido e participaram, até ao momento, no Rali de Monte Carlo, vencido por Loeb, e no Rali de Portugal.

O único português inscrito em Itália é Hugo Magalhães, co-piloto do saudita Rakan Al-Rasehd, a competir com o Volkswagen Polo no Rally2.

O Rali de Itália/Sardenha começa esta quinta-feira, com especial espetáculo de 3,23 km, em Ólbia. Os pilotos têm de completar oito especiais na sexta-feira, mais oito no sábado e quatro no domingo.

Kalle Rovanpera, vencedor dos três últimos ralis, é o líder do WRC, com 106 pontos. O finlandês tem mais 46 pontos do que Thierry Neuville, segundo classificado, e mais 68 do que Takamoto Katsuta.