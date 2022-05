Red Bull renova com Sergio Pérez

A Red Bull anuncia a renovação de contrato com Sergio Pérez. O piloto mexicano, que acabou de vencer o GP do Mónaco, fica ligado à equipa austríaca até 2024.

"Tem sido uma semana incrível para mim. Vencer o GP do Mónaco é um sonho para qualquer jogador e agora anunciou que vou continuar com a equipa até 2024. Fico extremamente feliz. Sinto muito orgulho por fazer parte desta equipa. Sinto-me em casa. Estamos a trabalhar muito bem e a minha relação com o Max [Verstappen], dentro e fora da pista, está a ajudar-nos a evoluir", reage o piloto.

Sergio Pérez, de 32 anos, está na Fórmula 1 desde 2011. Antes de chegar à Red Bull, em 2021, o mexicano passou pela Racing Point, pela Force India, pela McLaren e pela Sauber.