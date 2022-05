Sérgio Pérez ganha no Mónaco

Sérgio Pérez (Red Bull) venceu o Grande Prémio do Mónaco em Fórmula 1.

O mexicano chegou à frente de Carlos Sainz (Ferrari), Verstappen (Red Bull) e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Entre os Mercedes, Hamilton terminou em oitavo, atrás do colega Russell, que foi quinto.

A corrida ficou ainda marcada pela muita chuva, que atrasou e encurtou a prova, e pelo acidente de Mick Schumacher.

Verstappen mantém a liderança do Mundial, agora com 125 pontos, contra os 116 do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que foi quarto.