Miguel Oliveira tem “esperança” num bom resultado no GP Itália

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) diz ter "esperança" numa boa corrida no domingo, no Grande Prémio de Itália de MotoGP, oitava ronda do Mundial de velocidade em motociclismo, para a qual parte da 15.ª posição.

Em declarações difundidas pela assessoria de imprensa da KTM, Miguel Oliveira garantiu ter "tentado o melhor na qualificação para entender as condições tão depressa quanto possível", mas que não se sentia "rápido o suficiente para trocar para pneus lisos".

"Foi difícil avaliar a aderência e perceber se iria chover novamente. [Por isso] foi uma sessão complicada e precisava de mais uma volta porque tinha potencial para a Q2", declarou o piloto luso.

Oliveira parte, assim, da 15.ª posição, e tem "esperança" numa boa corrida, pois sentiu que teve "uma grande terceira sessão de treinos livres".

Para domingo, há possibilidade de chover.