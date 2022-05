Verstappen vence em Barcelona e assume liderança do campeonato

Max Verstappen, piloto da Red Bull e atual campeão do mundo em título, venceu o Grande Prémio de Espanha, em Barcelona, e é o novo líder do campeonato.

Numa corrida que estava a ser dominada por Charles Leclerc, da Ferrari, o monegasco teve um problema de potência no monolugar e foi obrigado a abandonar a corrida.

Verstappen, que vinha numa dura luta com George Russell, da Mercedes, embalou para a vitória.

A Red Bull fez mesmo a "dobradinha", com Checo Pérez a terminar a corrida no segundo lugar. Russell terminou no terceiro lugar.

O melhor que a Ferrari fez foi o quarto lugar de Carlos Sainz. Lewis Hamilton foi quinto, seguido de Bottas, Ocon, Norris, Alonso e Tsunoda, que fecharam, respetivamente, o "top-10".

Contas feitas, Verstappen assume a liderança do campeonato de pilotos, agora com 110 pontos, mais seis do que os mesmos 104 de Leclerc. Checo Pérez reforça o terceiro lugar, agora com 85 pontos.

A próxima corrida está marcada para o próximo fim de semana, no Grande Prémio do Mónaco.