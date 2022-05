Kalle Rovanpera vence Rali de Portugal

Kalle Rovanpera venceu o Rali de Portugal e confirmou a sua superioridade com vitória na "Power Stage", em Fafe, este domingo, nos últimos quilómetros da prova.

É a terceira vitória consecutiva do piloto finlandês no Mundial de Ralis, depois de ter vencido na Croácia e na Suécia. A Toyota conquistou a "dobradinha", com Elfyn Evans a terminar na segunda posição, a 15,2 segundos de Rovanpera, neste que foi o primeiro rali de terra da era híbrida.

Dani Sordo, em Hyundai, foi terceiro, e evitou um pódio 100% Toyota, ao ultrapassar Takamoto Katsuta na "Power Stage". O japonês terminou o rali a 2,1 segundos de Sordo.

Rovanpera sai de Portugal com a liderança do Mundial de Ralis reforçada. O finlandês soma o máximo de pontos (30), com vitória na geral e na "Power Stage", tal como tinha feito na Croácia, e aumenta a vantagem sobre o segundo classificado, o belga Thierry Neuville, que não foi além do quinto posto este fim de semana, para 46 pontos.



Katsuta é o terceiro classificado no Mundial de Pilotos, a 68 pontos do seu companheiro de equipa na Toyota. A marca nipónica está na frente no Mundial de Construtores, com 59 pontos de vantagem sobre a Hyundai.

O francês Yohan Rossel, em Citroen C3, venceu o WRC2, beneficiando da desistência de Suninen (Hyundai) este domingo.