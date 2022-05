Jonathan Rea vence corrida de Superbikes no Estoril

O motociclista britânico Jonathan Rea venceu a segunda corrida da terceira ronda do mundial de Superbikes, disputada este fim de semana no Autódromo do Estoril, depois de ultrapassar Alvaro Bautista na última volta.

Em mais uma corrida de 'cortar a respiração' no Mundial de Superbikes, Jonathan Rea (Kawasaki) venceu a segunda corrida do fim de semana graças a uma ultrapassagem na última volta ao atual líder do campeonato e vencedor da corrida de sábado, o espanhol Alvaro Bautista (Ducati).

Rea conquistou a quinta vitória este ano naquela que foi a sua corrida 350 no mundial de Superbikes. O piloto britânico estreou-se na prova com 21 anos e tem, até à data, seis campeonatos no palmarés.

"Duas vitórias hoje, é fantástico. Não consigo agradecer o suficiente à minha equipa por acreditarem nos pneus, no 'set-up' e acreditarem em mim. Coloquei uma mensagem na minha 'dashboar' que dizia 'just believe' (acredita)", disse o piloto britânico à entrada para o pódio.

Bautista manteve a liderança do campeonato (161 pontos), mas com Jonathan Rea mais perto, com apenas 17 pontos de diferença (144 pontos).

"Foi muito positivo. No sábado fiz uma corrida fantástica, hoje demos o nosso máximo, tivemos condições de pista muito difíceis esta manhã e eu limitei-me a tentar 'sobreviver'. Durante a tarde, senti-me melhor com a mota e comecei a tentar atacar. Mas estou feliz, porque durante a tarde pude desfrutar mais do que durante a manhã e estou muito feliz com a forma como está a ir o campeonato", afirmou o piloto espanhol, de 37 anos.

Na Supersport, mais uma vitória para o suíço Dominque Aegerter (Yamaha) que somou o quinto triunfo seguido esta temporada.

Já na SuperSport3000, Tomás Alonso e Dinis Borges terminaram respetivamente nas 20.ª e 21.ª posições, numa corrida que teve Samuel Di Sora como vencedor, Inigo Iglesias a terminar em segundo e ainda Mirko Gennai a completar o pódio.

Ao longo do fim de semana, o Autódromo do Estoril recebeu 19.874 pessoas para assistir às corridas do Mundial de SuperBikes.