Rovanperä lidera Rali de Portugal antes da superespecial do Porto

O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) saltou para a liderança da 55.ª edição do Rali de Portugal, quarta prova da temporada, depois de concluídas seis das sete especiais deste sábado.

Rovanperä, líder do campeonato à partida desta prova, entrou para a segunda passagem por Amarante, o troço mais longo do rali com 37,24 quilómetros, com um atraso de 9,9 segundos para o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que liderava desde sexta-feira à tarde.

No entanto, o piloto de 21 anos recuperou 13,9 segundos ao britânico, chegado à derradeira classificativa do dia, a superespecial do Porto, com uma vantagem de quatro segundos.

"Soa bem. Mas foi difícil porque a especial estava molhada", disse o finlandês.

O troço de Amarante ficou marcado pela chuva, que tornou o piso enlameado e dificultou a vida aos pilotos.

Evans queixou-se de isso mesmo e de ter quase acertado num pinheiro no início da especial.

"Ele [Rovanperä] tem estado forte. Mas quando eu passei chovia mais forte e quase acertei numa árvore no início do troço", explicou Evans.

O japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) fecha os lugares do pódio, mas já a 1.37,6 minutos.

Ao ataque está, também, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que venceu esta segunda passagem por Amarante, recuperando terreno para o japonês e para o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), seu companheiro de equipa.

À entrada para a derradeira especial do dia, Neuville está a 15,2 segundos do quarto lugar do espanhol e a 29,8 do japonês.