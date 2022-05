Segundo furo afasta definitivamente Ogier do Rali de Portugal

O homem da Toyota poderá regressar ainda no sábado, somando uma penalização de sete minutos por cada troço falhado.

O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) desistiu da 55.ª edição do Rali de Portugal, depois de sofrer um segundo furo na segunda passagem pela especial de Arganil, em Coimbra.

A manhã do segundo dia de Rali passou por Arganil,(...)

De fora está, também, o português Bruno Magalhães (Hyundai i20), que também já tinha furado. No entanto, uma jante partida acabou por danificar a suspensão do seu Hyundai.

Já o líder do Campeonato de Portugal de Ralis, Armindo Araújo (Skoda Fábia), também já furou duas vezes hoje, deixando de ser o melhor português em prova.

Esse lugar é, agora, ocupado pelo algarvio Ricardo Teodósio (Hyundai i20), atual campeão em título.

Após a disputa de seis das oito especiais do dia, o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) lidera o Rali de Portugal, com sete segundos de vantagem sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), segundo, e 14,1 sobre o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), líder do campeonato e primeiro piloto em pista, que ocupa a terceira posição.