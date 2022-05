Loeb bate e fica fora da discussão pelo Rali de Portugal

Sébastien Loeb está fora do Rali de Portugal. O piloto francês, que terminou a manhã desta sexta-feira na liderança, bateu logo no início da primeira classificativa da tarde, na Lousã.

Ainda sem explicações sobre o incidente, tudo aponta para um erro de Loeb, provavelmente relacionado com a utilização da energia extra do novo motor híbrido dos WRC.

Loeb está em "part-time" no Mundial de Ralis, com uma calendário reduzido de provas. Venceu em Monte Carlo, no seu primeiro rali, e estava na luta pelos primeiros lugar nesta segunda aparição com o Ford Puma, em Portugal.