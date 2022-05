Ferrari à frente da concorrência em Barcelona

A Ferrari entrou a dominar no circuitode Montmeló, em Barcelona. Charles Leclerc foi o mais rápido da primeira sessão de treinos livres e Carlos Sainz ficou logo atrás, com os dois pilotos separados por 0,079 segundos.

O terceiro mais rápido foi Max Verstappen, em Red Bull. O neerlandês, vencedor da última corrida, nos Estados Unidos, ficou a 0,336 segundos de Leclerc. O quarto da tabela de tempos foi George Russell, em Mercedes. Hamilton foi o sexto mais veloz, atrás de Fernando Alonso (Alpine Renault), no quinto posto.

O GP de Espanha realiza-se no domingo, às 14h00. Charles Leclerc é o líder do Mundial de Fórmula 1, com 19 pontos de vantagem sobre Verstappen.