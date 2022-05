Fórmula 1 só com 22 corridas. GP da Rússia não terá substituto

A organização do Mundial de Fórmula 1 anunciou, esta quarta-feira, que o Grande Prémio da Rússia, cancelado devido à guerra na Ucrânia, não terá substituto, pelo que o calendário de 2022 fica com apenas 22 corridas.

"Não haverá Grandes Prémios adicionais acrescentados ao calendário para preencher a vaga [da Rússia], o que significa que o calendário de 2022 terá 22 corridas", pode ler-se no site oficial da Fórmula 1.

O GP da Rússia ia realizar-se entre 23 e 25 de setembro, em Sochi. Foi suspenso no final de fevereiro. Cerca de uma semana depois, a F1 anunciou a rescisão de contrato com os promotores do GP da Rússia.

"A Fórmula 1 confirma que rescindiu contrato com o promotor do Grande Prémio da Rússia, o que significa que a Rússia não terá uma corrida no futuro", esclareceu, então, a organização, em comunicado oficial.

F1 e Rússia estavam ligadas até 2025. Estava planeado que, em 2023, o GP da Rússia mudasse de Sochi para São Petersburgo, onde estrearia o renovado circuito de Igora Drive. Algo que já não acontecerá.