Miguel Oliveira e a queda. “Não consigo explicar como aconteceu”

O português Miguel Oliveira estava “frustrado” com a queda, a duas voltas do fim, que o impediram de pontuar no Grande Prémio de França de MotoGP.

“É bastante frustrante não terminar a corrida tão próximo do fim e perto de um bom resultado”, disse o piloto da KTM.

Oliveira lembra: “Estava dentro do top-10, mas depois caí à entrada da curva três e não consigo explicar como aconteceu. Não fiz nada de diferente comparativamente com as voltas anteriores”.

Segundo o piloto luso, a corrida “foi dura, tal como esperado”.

A próxima corrida do campeonato de MotoGP será o Grande Prémio de Itália, a 29 de maio. A ideia continua a ser “dar o nosso melhor”.

Com sete provas realizadas, Miguel Oliveira é 11.º no campeonato, com 43 pontos, a 59 do francês Fábio Quartararo (Yamaha).