Miguel Oliveira cai e abandona o Grande Prémio de França a três voltas do fim

O piloto português Miguel Oliveira, da KTM, caiu a três voltas do fim e abandonou o Grande Prémio de França.

Miguel Oliveira seguia no nono lugar, depois de uma grande corrida, em que recuperou várias posições.

O piloto começou a corrida em França no 17º lugar, mas estava no "top-10" quando sofreu uma queda perto do final da corrida, perdendo a oportunidade de somar pontos.

Enea Bastianini, da Ducati, venceu a corrida. Jack Miller foi segundo classificado e Aleix Espargaró fecha o pódio.