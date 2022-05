Miguel Oliveira fora de ritmo em Le Mans

Miguel Oliveira teve uma sexta-feira infeliz em Le Mans, nas duas primeiras sessões de treinos livres do GP de França de MotoGP. Depois de ter sofrido duas quedas durante a manhã, o que encurtou o seu tempo em pista, não foi além do 20.º registo na tabela de tempos na parte da tarde, a mais de 1,5 segundos do mais rápido, Enea Bastianini.

O piloto português não encontrou o melhor ritmo e ficou longe, por exemplo, do seu companheiro de equipa. Brad Binder foi o sétimo mais rápido.

No topo, três motos de três construtores diferentes. Bastianini, com a Ducati, foi o mais veloz; Aleix Espargaró, em Aprilia, foi o segundo mais rápido; Alex Rins, na Suzuku, foi o terceiro.

Para sábado estão agendadas as sessões de qualificação e a corrida é no domingo, às 13h00.