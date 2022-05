WTCR arranca no fim de semana com Tiago Monteiro e Vila Real no cartaz

A Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) arranca no fim de semana, com uma jornada dupla em França, com o circuito internacional de Vila Real a regressar e com Tiago Monteiro a começar a 16.ª temporada.

Após dois anos de ausência, o circuito citadino transmontano regressa à competição, com o piloto português Tiago Monteiro (Honda) a apresentar-se como um dos nomes ilustres deste campeonato, ao iniciar a 16.ª temporada consecutiva.

Este ano, o calendário terá 10 jornadas, já sem a prova inicialmente prevista para a Rússia devido às sanções internacionais aplicadas após a invasão da Ucrânia, sendo substituída por uma segunda ronda em França, no circuito de Anneau du Rhin, na Alsácia.

O francês Yann Ehrlacher (Lynk & Co) parte como campeão em título e principal favorito, pois a marca chinesa é das que mais investe neste campeonato.