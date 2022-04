Presidente do ACP destaca importância da região Centro para o Rali de Portugal

No dia 19, às 19h00, a zona de Santa Clara, na margem esquerda do rio Mondego, acolhe a cerimónia da partida da prova e a primeira das três superespeciais incluída na competição automobilística.

"Coimbra merece", disse o líder do Automóvel Clube de Portugal (ACP), numa conferência de imprensa na cidade para apresentação da 55.ª edição do Rali de Portugal, que decorre de 19 a 22 de maio.

O presidente do ACP, Carlos Barbosa, realçou, esta sexta-feira, a importância da região Centro na história do Rali de Portugal, o que mais uma vez justifica a escolha de Coimbra para o início da edição da prova deste ano.

"A superespecial em Coimbra vai ser uma coisa extraordinária", afirmou Carlos Barbosa, frisando que o Centro do país foi sempre "uma zona muito boa" do Rali de Portugal.

A superespecial urbana da cidade do Mondego, com um percurso de três quilómetros, começa na avenida João das Regras, onde também termina, depois de os concorrentes cumprirem várias voltas em artérias ligadas à história e à monumentalidade de Coimbra, designadamente o Portugal dos Pequenitos, o Convento de São Francisco e o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha.

No encontro com os jornalistas, no Convento de São Francisco, o presidente da Câmara Municipal, José Manuel Silva, fez votos para que a colaboração da autarquia com o ACP, que organiza o Rali de Portugal, se mantenha por "longos anos", já que os resultados do trabalho conjunto satisfazem as duas partes.

Por sua vez, o vereador do Desporto, Carlos Lopes, disse que o município prevê gastar cerca de 500 mil euros na preparação da festa da partida do Rali, no dia 19 de maio, um montante que carece ainda de aprovação em reunião do executivo de Coimbra.