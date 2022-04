Rali de Portugal tem “retorno fabuloso” de 140 milhões de euros

O Rali de Portugal 2022 “é o maior evento desportivo e turístico anual no país” e tem um “retorno fabuloso”: 140 milhões de euros.

As contas são de Carlos Barbosa, presidente do organizador Automóvel Clube de Portugal durante a apresentação do evento.

“Estamos preparadíssimos, está tudo oleado. Temos os melhores troços do mundo e o melhor público do mundo. É feito para o país, traz um retorno fabuloso: 140 milhões de euros para o país. É o maior evento desportivo e turístico anual no país”, referiu.

Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Dani Sordo, Ott Tanak e Thierry Neuville vão estar nas estradas lusas.

Pela primeira vez, o Rali de Portugal vai ter três “super-especiais”, em Coimbra, Lousada e Porto. No caso da primeira, será uma “super-especial” noturna, junto ao Mondego.

O Rali de Portugal 2022, a quarta prova do mundial, decorre entre 19 e 22 de maio. Esta edição assinala os 50 anos do Mundial de Ralis.