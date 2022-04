Verstappen ganha em corrida de pesadelo para a Ferrari

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull), campeão do mundo, venceu o Grande Prémio de Itália, quarta prova do Mundial de Fórmula 1.

Verstappen, que já tinha vencido a “corrida sprint” no sábado, gastou menos 16,527 segundos completar as 63 voltas ao circuito de Ímola do que o mexicano Sergio Perez (Red Bull) e 34,834 do que o britânico Lando Norris (McLaren).

A corrida iniciou-se com o piso molhado, mas a chuva não voltou durante a prova.

Com este triunfo, Verstappen passa a somar 59 pontos no Mundial de pilotos, a 27 de Leclerc, com Perez a ser terceiro, com 54.

Foi um dia de pesadelo para a Ferrari. Leclerc terminou apenas em sexto e Carlos Sainz desistiu.