Miguel Oliveira termina GP de Portugal no 5.º

Miguel Oliveira (KTM) foi quinto classificado no Grande Prémio de Portugal em MotoGP, que decorreu este domingo no Autódromo do Algarve, em Portimão.

A prova portuguesa foi vencida pelo campeão mundial em título, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).

O segundo lugar coube a outro francês Johna Zarco (Ducati) e o terceiro para o espanhol Aleix Espargaro (Aprilia).