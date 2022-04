Verstappen ganha “corrida sprint”

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu a corrida sprint do Grande Prémio da Emilia Romagnia, de Fórmula 1, e recuperou um ponto no Campeonato do Mundo face ao líder, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

O piloto holandês, que partira da “pole position”, deixou-se ultrapassar por Leclerc no arranque, mas recuperou o primeiro lugar na penúltima das 21 voltas, ganhando com 2,975 segundos de vantagem sobre o piloto da Ferrari e 4,721 segundos sobre o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que foi terceiro.

Com estes resultados, Charles Leclerc mantém a liderança do campeonato, com 78 pontos, mais 40 do que o companheiro de equipa na Ferrari, o espanhol Carlos Sainz, que é segundo.

Lewis Hamilton não foi além de um 14.º posto, posição da qual partirá este domingo. Já Valtteri Bottas (Alfa Romeo), antigo companheiro de equipa do heptacampeão mundial na Mercedes, foi sétimo.