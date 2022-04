MotoGP. Miguel Oliveira 10.º nos segundos treinos livres no Algarve

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi hoje 10.º classificado na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, quinta de 21 provas do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo, que se disputa em Portimão.

Numa sessão de 45 minutos em que a chuva foi uma constante, Miguel Oliveira fez a sua melhor volta em 1.52,010 minutos, terminando a 1,393 segundos do mais rápido, o espanhol Pol Espargaró (Honda).

O também espanhol Marc Márquez (Honda) foi segundo classificado, a 0,611 segundos, com o italiano Andrea Dovizioso (Yamaha) em terceiro, a 1,049.

Sexto no tempo combinado

Pol Espargaró foi mesmo o único piloto a conseguir melhorar o registo relativamente à sessão matinal, o que coloca Miguel Oliveira na sexta posição na tabela combinada de tempos das duas sessões hoje disputadas no Autódromo Internacional do Algarve, a 0,557 segundos do mais rápido deste primeiro dia, Marc Márquez.