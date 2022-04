Miguel Oliveira quer "voltar a ser competitivo" em Portugal

Miguel Oliveira espera "voltar a ser competitivo em Portugal", no quinto Grande Prémio do Mundial de MotoGP, em Portimão.

Na conferência de imprensa de antevisão da corrida deste fim de semana, o piloto português assume que o início de época não foi o esperado.

"Queríamos estar dentro do 'top-10' e mais próximos do 'top-5'. Sendo o GP caseiro, podemos começar de novo. A minha motivação está em alta. Queremos encontrar a velocidade que tivemos no passado e tentar ser competitivos aqui em Portugal outra vez", assinala o piloto da KTM.

Miguel Oliveira espera "poder alguma coisa em troca" aos adeptos portugueses, que muito o apoiam todos os anos no GP de Portugal.

O piloto português, de 27 anos, chega a Portimão no nono lugar do Mundial de MotoGP, com 28 pontos. O Grande Prémio de Portugal realiza-se entre sexta-feira e domingo, Autódromo Internacional do Algarve.