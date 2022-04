Carlos Sainz renova com a Ferrari por mais duas temporadas

A Ferrari anunciou a renovação de contrato com o piloto espanhol Carlos Sainz até 2024.

O piloto de 27 anos arranca a segunda temporada na equipa italiana. Na temporada passada, o piloto ficou no 5º lugar do campeonato de pilotos, à frente do colega de equipa Charles Leclerc.

A Ferrari está novamente a dominar a Fórmula 1 e Sainz é terceiro classificado esta temporada, com 33 pontos. O líder da prova é, à data, o colega de equipa Leclerc.

"Estou muito feliz por renovar com a Ferrari. Vestir o fato da equipa e representá-los é único e incomparável. A primeira época foi boa e construtiva e os resultados estão à vista este ano. O carro já provou ser um dos melhores da grelha, o que me permite atingir os meus objetivos, como vencer a minha primeira corrida", disse o piloto.

Mattia Binotto, o diretor da equipa, vê com naturalidade a renovação de contrato do espanhol.

"Já disse várias vezes que acredito que temos o melhor par de pilotos na Fórmula 1. A cada corrida que passa, parece um passo natural renovar o contrato do Carlos, garantindo a estabilidade e continuidade", termina.