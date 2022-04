Sébastien Loeb regressa ao Mundial de Ralis em Portugal

Sébastien Loeb, piloto da Ford Puma, vai regressar ao Mundial no Rali de Portugal, entre 19 e 22 de maio, anunciou a sua equipa.

Nove vezes campeão do mundo de ralis, vai voltar às provas do campeonato do mundo de ralis (WRC) na quarta etapa, depois de ter conquistado a 80.ª vitória no Rali de Monte Carlo, tornando-se no mais velho vencedor de sempre, aos 47 anos e 10 meses.

Em Portugal, Loeb, vencedor do Rali português em 2007 e em 2009, deve defrontar Sébastian Ogier, piloto francês da Toyota Yaris, que a 8 de abril desafiou o compatriota a anunciar o regresso a Portugal.

“Vem, Seb, não sejas tímido. Anuncia o Rali de Portugal! É a história que nós gostamos para nos divertirmos”, escreveu Ogier, campeão em Portugal por cinco vezes, nas redes sociais, em resposta a Loeb.