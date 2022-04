Verstappen não vê motivos para acreditar no título

Max Verstappen, piloto da Red Bull, não vê motivos para acreditar na revalidação do título de campeão da Fórmula 1.

O piloto neerlandês, que depois de já não ter terminado a corrida no Bahrain voltou a não acabar, no domingo, a prova em Melbourne, com problemas no carro, não acredita na conquista do campeonato. "Nem penso nisso. De momento, não tenho motivos para acreditar nessa hipótese", diz Verstappen citado por vários órgãos de comunicação social especializados.