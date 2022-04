Fórmula 1. Hamilton quer melhorias imediatas na Mercedes

"Temos de melhorar e não é daqui a duas ou três corridas, é agora", afirma o piloto britânico, depois de ter terminado o Grande Prémio da Austrália, no domingo, no 4.º lugar.

No rescaldo da terceira corrida do ano, em que terminou um lugar atrás do colega de equipa, e compatriota, George Russell, o sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1 também abordou um momento na prova em que, depois de Russell o ultrapassar, disse, para a equipa: "Vocês colocam-me numa posição muito difícil".

Lewis Hamilton esclarece que a frustração não era dirigida à ultrapassagem de Russell, mas sim a um problema no carro. "Não podia correr, porque o carro estava a sobreaquecer, pelo que tive de abrandar", esclarece..

No Mundial de Pilotos, Lewis Hamilton, vencedor de seis dos últimos oito campeonatos, ocupa a quinta posição da tabela. George Russell, em estreia na Mercedes, está em segundo lugar, a 34 pontos do líder Charles Leclerc, que venceu o GP da Austrália.

Na classificação de construtores, a Mercedes, que venceu nos últimos oito anos, é segunda classificada, a 39 pontos da Ferrari.