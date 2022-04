Félix da Costa termina primeira corrida de Roma em sexto

O piloto português António Félix da Costa (DS Techeetah) foi sexto classificado, este sábado, na primeira de duas corridas do fim de semana da Fórmula E, em Roma (Itália), quarta ronda da temporada.

O piloto de Cascais, que partiu da quarta posição da grelha, chegou a estar na segunda posição, mas acabou por perder alguns lugares na sequência de toques de adversários. Cortou a meta no sexto lugar.

Félix da Costa concluiu a prova a 8,971 segundos do vencedor, o neo-zelandês Mitch Evans (Jaguar), com o holandês Robin Frijns (Envision) em segundo, a 5,703 segundos de Evans, e o belga Stoffel Vandoorne (Mercedes) em terceiro, a 6,966 segundos.

“Foi um dia sólido, mas uma corrida complicada, em que fui posto fora por duas vezes. Cheguei a andar em segundo, mas na sequência desses toques passei para outra corrida diferente, passei de uma corrida ofensiva para uma defensiva”, comentou o piloto luso, que recebeu a visita do treinador José Mourinho e do futebolista Sérgio Oliveira.

Félix da Costa em 12.º no Mundial de FE

Apesar do resultado, António Félix da Costa considera que foi um fim de semana positivo.

“Ganhámos pontos ao líder do campeonato, mas o mais importante é que tínhamos carro”, concluiu.

Com este resultado, o piloto português da DS está, agora, na 12.ª posição do campeonato, com 20 pontos, a 29 do líder, o suíço Edoardo Mortara (Venturi).

Domingo disputa-se a segunda corrida deste fim de semana de e-prix em Roma, às 14h00, que corresponde à quinta ronda do campeonato.