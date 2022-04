Marc Márquez de regresso para o Grande Prémio das Américas

Márquez é o piloto com mais vitórias na história do circuito, com sete triunfos. Desde que foi criada, em 2013, só não venceu a corrida em 2019, quando caiu com uma enorme vantagem.

Em declarações divulgadas pela equipa, o piloto de 29 anos confessou estar "contente", sobretudo por fazer este regresso num dos seus circuitos favoritos.

Ainda que este retorno seja numa prova tão importante para o piloto, Márquez não cria expectativas. "Temos trabalho a fazer, não quero fixar objetivos", disse.

O GP das Américas, com Miguel Oliveira em ação, realiza-se no domingo, em Austin, no estado do Texas, nos Estados Unidos.