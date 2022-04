GP da Argentina só terá dois dias devido a problemas de logística

Problemas de logística forçaram a encurtar o Grande Prémio da Argentina, terceira prova do Mundial de MotoGP, para dois dias apenas.

O transporte dos equipamentos do "paddock" para Termas de Río Hondo ia ser feito por cinco aviões cargueiros, porém, um deles (que levava mercadoria da Ducati, entre outras equipas) avariou durante a escala em Mombaça, no Quénia, e ficou em terra para reparos. Foi destacada uma sexta aeronave para ir buscar a carga, mas também ela teve problemas.

O atraso obrigou a cancelar o calendário previsto para esta sexta-feira. Os treinos livres de Moto2, Moto3 e MotoGP vão realizar-se todos no sábado.

No caso da categoria rainha, deixa de haver quatro sessões de treinos livres: a terceira substitui a quarta, para dar espaço às duas corridas de qualificação. No domingo, teremos o tradicional aquecimento e a corrida.

Também há ligeiros ajustes na duração dos "warm-ups", ainda que nada que vá afetar o funcionamento normal do resto da competição.

Miguel Oliveira tenta repetir, na Argentina, a vitória na prova anterior, no GP da Indonésia. O piloto português, da KTM, ocupa o quarto lugar da classificação geral do Mundial de MotoGP, com 25 pontos. Encontra-se a cinco pontos do líder, o italiano Enea Bastianini, da Gresini.

Confira o novo horário:



Sábado



14h35 Treinos Livres 1

17h25 Treinos Livres 2

20h25 Treinos Livres 3

21h05 Q1

21h30 Q2

Domingo



14h30 Aquecimento

19h00 Corrida