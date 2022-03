Fórmula 1 vai correr nas ruas de Las Vegas

A Fórmula 1 apresentou, esta quinta-feira, o Grande Prémio de Las Vegas, que passará a integrar o calendário a partir de 2023, juntando-se às corridas de Miami e Austin.

Las Vegas volta ao calendário de Fórmula 1, depois de ter organizado corridas em 1981 e 1982.

O circuito será citadino, no centro da cidade, junto aos famosos hotéis e casinos de Las Vegas. A corrida será forte em retas, com apenas 14 curvas, num trajeto com 6.12 quilómetros por volta. A corrida será disputada de noite.

Stefano Domenicali, presidente da Fórmula 1, fala num "momento incrível para o desporto, que revela o enorme apelo e crescimento da Fórmula 1. Mal podemos esperar para lá estar no próximo ano".