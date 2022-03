Marc Márquez vai falhar o Grande Prémio da Argentina

Marc Márquez, piloto da Honda, não vai correr, este domingo, no Grande Prémio da Argentina, depois da queda em Mandalika.

A Honda, equipa do piloto, confirmou que Márquez não iria estar disponível para a próxima corrida. Num comunicado oficial, a Honda fez saber que "a lesão de Márquez teve uma clara melhoria e a visão tem feitos muitos progressos", disse o médico de Márquez, citado pela equipa.

"Como aconteceu, anteriormente, Márquez, de 29 anos, vai continuar a fazer um tratamento conservador com avaliações regulares", acrescentou a equipa, lembrando que este contratempo não é novidade para o piloto.

Não é a primeira vez que o espanhol sofre de visão dupla (diplopia). Em novembro do ano passado, Marc esteve ausente de várias corridas depois de uma queda nos treinos, que o fez falhar o Grande Prémio de Portimão.

Desta vez, foi no aquecimento que Marc Márquez se lesionou. Uma queda aparatosa, na Indonésia, provocou uma recaída nesta lesão, que o volta a impedir de estar ao melhor nível.

Ainda assim, e na reação do próprio à lesão, o espanhol foi pronto a tranquilizar os fãs. "Felizmente é menos grave que as lesões do passado", partilhou nas redes sociais.

Marc Márquez é, neste momento, 12.º classificado do Mundial de MotoGP. É expectável que seja substítuido por Stefan Bradl, piloto de testes da Honda.