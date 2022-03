Mick Schumacher sofreu acidente a 270 quilómetros/hora

O alemão Mick Schumacher, da Haas, embateu no muro a 270 quilómetros/hora e suportou uma força de 33G na altura do impacto durante a qualificação do Grande Prémio da Arábia Saudita de Fórmula 1.

Os dados foram revelados, este domingo, pelo portal “The Race”.

O piloto fica fora da corrida, mas está no circuito, aparentemente recuperado. E falou à imprensa.

"Foi um dos grandes. Pelo que ouvi, íamos a uns 270 km/h quando bati na parede. Creio que num carro de estrada não teria sido tão bom. Mas felizmente que os carros de agora são bastante seguros, o que me permitiu sair pelo meu próprio pé e estar aqui sem qualquer arranhão", referiu.