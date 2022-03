Fórmula 1. Verstappen conquista GP da Arábia Saudita

O piloto Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prémio da Arábia Saudita de Fórmula 1.

O neerlandês, campeão do mundo em título, chegou à liderança na volta 47, ultrapassando o Ferrari do monegasco Charles Leclerc.

A corrida foi muito intensa e equilibrada e Leclerc conquistou o ponto extra pela volta mais rápida.

Carlos Sainz, Ferrari, terminou em terceiro, e Sergio Pérez (Red Bull), que saiu da "pole position", terminou na quarta posição.



Classificação corrida:

1- Verstappen (25 pontos)

2- Leclerc (18+1)

3- Carlos Sainz (15)

4- Sergio Pérez (12)

5- George Russell (10)

6- Ocon (8)

7- Lando Norris (6)

8- Gasly (4)

9- Magnussen (2)

10- Hamilton (1)

Com estes resultados, Leclerc manteve o comando do campeonato, com 45 pontos.