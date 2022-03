Mick Schumacher não participa no Grande Prémio da Arábia Saudita após acidente

O piloto alemão Mick Schumacher não vai participar no Grande Prémio da Arábia Saudita de Fórmula 1 após o acidente sofrido durante a qualificação deste sábado.

Schumacher embateu com o muro do circuito durante uma volta lançada, começou por ser assistido no circuito e acabou por ser transportado para o hospital mais próximo de helicóptero para a realização de exames médicos.

Não há confirmação sobre os pormenores do estado físico do piloto, mas a equipa garantiu que "estava bem e consciente".

Recorde o momento do acidente: